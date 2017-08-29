В Славянске после протеста местных жителей уволили учителя-сепаратиста
Учитель информатики Андрей Шалда был осужден к пяти годам лишения свободы (условно) за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
В Славянске после протеста местных жителей уволили учителя информатики школы № 10 Андрея Шалду, осужденного к условному сроку за сепаратизм.
Как сообщают «Новости Донбасса», соответствующий приказ опубликован на сайте отдела образования Славянского горсовета.
В приказе отмечается, что учитель совершил аморальный проступок, который не совместим с продолжением воспитательных функций в школе.
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Издание отмечает, что учитель Андрей Шалда был осужден к пяти годам лишения свободы (условно) за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Он выступал в Славянске в 2014 году на так называемом «референдуме».
28 августа активисты устроили акцию протеста во дворе школы №10 в связи с решением профсоюзного комитета сохранить должность за учителем информатики.