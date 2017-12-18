Возле главной елки Лондона спели украинские колядки (видео)

13:59, 18 декабря 2017
Общество
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Более 100 исполнителей исполнили рождественские колядки на английском и украинском языках.

Иллюстрация / REUTERS

Возле главной елки Лондона на Трафальгарской площади прозвучали украинские колядки. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Более 100 исполнителей, в том числе и из украинского католического кафедрального хора "Луч Надежды" и хора православной церкви, исполнили рождественские колядки на английском и украинском языках.

Событие собрало около пол тысячи слушателей. Акция, устроенная благотворительной организацией British-Russian Aid, имела целью собрать средства для детей-переселенцев из восточной Украины.

Каждый, кто сделал вклад, получил желтый или голубой неоновый браслет. Таким образом, на один вечер Трафальгарская площадь засияла украинскими цветами.

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