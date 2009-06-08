На шахте им. Скочинского погибли 4 горняка, судьба 9 - неизвестна

Спасатели обнаружили тела 4 шахтеров, погибших в результате аварии на шахте им. Скочинского в Донецке.

Об этом сообщил заместитель министра угольной промышленности Юрий Грядущий в эфире 5 канала.

"На 21:00 воскресенья ситуация такова – 33 человека находятся в больницах Донецка, четырех обнаружили без признаков жизни и поиски 9 человек продолжаются", - сказал он.

На вопрос, известна ли причина аварии на шахте, замминистра отметил: "Для того, чтобы разобраться в причинах аварии необходимо закончить аварийно-спасательные и поисковые работы, чтобы экспертная комиссия могла поехать на место аварии и все выяснить непосредственно после ее ликвидации, после того, как все люди будут найдены".

"Такой порядок", - добавил он.

Отвечая на вопрос, какие шансы на спасение горняков, находящихся под завалами, Грядущий сказал: "Шансы всегда имеются".

Украинская правда