В Никополе освободили из-под стражи обвиняемых в двойном убийстве, из-за которых отец жертвы взорвал гранаты в суде

В Никополе не продлили срок содержания под стражей, который истек 3 декабря, Роману Жмурко и Денису Подоляку, обвиняемым в убийстве Ризвана Тапаева 10 февраля 2016 года. Об этом сообщает Громадське.

По уголовному делу о двойном убийстве были задержаны три человека, однако в результате взрыва 30 ноября в Никопольском суде один из обвиняемых - Сергей Вороновский - погиб, двое других были госпитализированы.

Последний раз срок содержания под стражей продлевался им 5-го октября до 3-го декабря.

Последнее заседание по делу состоялось 30-го ноября, но в постановлении суда за 1 декабря не говорится о продлении срока содержания под стражей обвиняемых, им лишь приставили охрану. Об этом говорится в постановлениях суда, опубликованных в открытом доступе.

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«Применить меры безопасности к обвиняемых - обеспечить их личную охрану в КЗ «Никопольская городская больница №1 ДОР на время пребывания в больнице», - говорится в тексте постановления.

О том, что обвиняемые в настоящее время фактически свободны, "Громадському" подтвердила пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старжевская.

"Да, это действительно правда. Однако их сейчас охраняет полиция", - отметила она.

В суде этот инцидент не комментируют, однако, юрист Ростислав Кравец отметил, что фактически преступники теперь свободны из-за того, что прокуратура своевременно не обратилась в суд.

"Фактически это может означать, что органы прокуратуры своевременно не обратились в суд, соответствующих органов, относительно продолжения этих обо'вязквів, возложенных на лиц совершенных преступлений: или меры, или обязанность не удаляться, не общаться со свидетелями... Продолжить их уже нет возможности", - сказал Кравец.

Оба обвиняемых находятся в тяжелом состоянии, сообщила главный врач Никопольской больницы Елена Соломаха.

"Сейчас они находятся в стабильно-тяжелом состоянии. Примерно еще две недели будут у нас. Им сделали плановую операцию", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в суде города Никополя Днепропетровской области во время слушания дела отец убитого в 2016 году мужчины подорвал две гранаты.

В результате взрыва мужчина погиб на месте, впоследствии в больнице скончался один из подсудимых. Еще девять человек пострадали.

Полиция открыла уголовное производство по п.1 и п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК.

По данным правоохранителей, обвиняемые в двойном убийстве трое подсудимых 10 февраля 2016 осуществили в Никополе нападение, во время которого из автомата Калашникова были расстреляны двое мужчин 25 и 30 лет.