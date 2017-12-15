С сегодняшнего дня полицейские усиливают патрулирование в центре Харькова
16:46, 15 декабря 2017Общество
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Пешие полицейские уже начали патрулировать площадь Свободы.
В Харькове полиция перешла на усиленный режим несения службы \ фото УНИАН
В связи с предстоящими новогодними праздниками патрульные полицейские перешли на усиленный режим несения службы. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.
По информации полиции, с сегодняшнего дня несколько пеших патрулей начали дежурить на площади Свободы, а с 19-го декабря полицейские будут патрулировать центральные улицы Харькова в усиленном режиме.
Как сообщал УНИАН, ранее полиция усилила патрулирование двух районов Харькова из-за криминогенной обстановки.
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