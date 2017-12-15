С сегодняшнего дня полицейские усиливают патрулирование в центре Харькова

В связи с предстоящими новогодними праздниками патрульные полицейские перешли на усиленный режим несения службы. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

По информации полиции, с сегодняшнего дня несколько пеших патрулей начали дежурить на площади Свободы, а с 19-го декабря полицейские будут патрулировать центральные улицы Харькова в усиленном режиме.

Как сообщал УНИАН, ранее полиция усилила патрулирование двух районов Харькова из-за криминогенной обстановки.