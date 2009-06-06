Затулин госпитализирован в Симферополе

Депутат Государственной думы Российской Федерации, директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН, которому сотрудники Госпогранслужбы Украины не позволяли сойти с трапа самолета в аэропорту Симферополя, госпитализирован в больницу.

Как сообщил корреспонденту УНИАН по телефону пресс-секретарь фестиваля «Великое русское слово» Юрий ПЕРШИКОВ, К.ЗАТУЛИН «в настоящее время госпитализирован в больницу «Скорой помощи» в Центр диагностики».

«Давление 240», - сказал Ю.ПЕРШИКОВ, добавив, что, наверное, депутату стало плохо из-за жары. Ю.ПЕРШИКОВ также заявил, что К.ЗАТУЛИНУ «около 40 минут не оказывали медицинскую помощь, консул требовал врача, врача не давали».

По данным пресс-службы Института стран СНГ, К.ЗАТУЛИН заявил, что ему ничего не было сказано по поводу запрета на территорию Украины. Он также сообщил, что прибыл в Крым для участия в фестивале «Великое русское слово» по поручению руководства РФ.

«Моя поездка предпринята по поручению председателя Государственной думы. Это официальная командировка, связанная с участием в фестивале «Великое русское слово», - цитирует К.ЗАТУЛИНА его пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, пограничники, которые сегодня не разрешали К.ЗАТУЛИНУ выйти из самолета, ссылались на запрет СБУ въезжать ему на территорию Украины.

«У него запрет на въезд в Украину, срок запрета еще не истек, поэтому пока он не может сойти с трапа самолета», - сказал представитель Азово-Черноморском региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Справка УНИАН. СБУ 25 июля 2008 года приняла решение о запрете на въезд на территорию Украины К.ЗАТУЛИНУ за попытку дестабилизации ситуации во время празднования 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси.

К.ЗАТУЛИНУ было запрещено въезжать в Украину на протяжении одного года.