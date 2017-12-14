С понедельника во Львове подорожает стоимость проезда в общественном транспорте

На исполкоме Львовского городского совета в четверг, 14 декабря, согласовали повышение тарифа на проезд в общественном транспорте города до 5 грн.

Тариф начнет действовать с понедельника, 18 декабря, сообщает пресс-служба Львовского горсовета (ЛГС).

При этом городская власть уверяет, что экономически обоснованный тариф составляет 6,80 грн.

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«Сегодняшнее решение было проработано Антимонопольным комитетом Украины. Он согласовал правильность подачи документов. Перед этим были проведены консультации с общественностью, обработаны и проанализированы расчеты от перевозчиков. Согласно расчетам, экономически обоснованный тариф на проезд в общественном транспорте должен составлять 6 грн 80 коп. Однако нами принято решение поднять тариф до 5 грн. Указанное решение вступает в действие с 18 декабря», - рассказал и.о. начальника управления транспорта львовского Горсовета Олег Партыка.

По его словам, тариф был пересмотрен, потому что в соответствии с действующим законодательством тариф необходимо пересматривать, когда изменилась стоимость составляющих тарифа более, чем на 10%. От последнего пересмотра тарифов цена топлива выросла на 50%, заработная плата возросла на 133%, также выросли цены на материалы.

«Тариф не 7, а 5 грн. Я не имею морального права ставить на голосование больший тариф, потому что люди физически не имеют возможности платить. Сейчас речь идет о корректировке цены до 5 грн», - отметил городской глава Львова Андрей Садовый.