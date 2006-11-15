Президент назначил начальника управления СБУ Донецкой области (фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим сегодняшним указом назначил Александра СКИПАЛЬСКОГО заместителем председателя Службы безопасности Украины – начальником Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН , сегодня также был подписан указ, согласно с которым председатель Управления СБУ в Донецкой области является заместителем председателя СБУ по должности.

Справка. Александр Скипальский, генерал-лейтенант. Родился на Волыни в 1945 году.

В 1968 году закончил Выше пограничное командное училище, в 1975-м - Высшую школу КГБ СССР. Больше десяти лет служил на Курилах, Дальнем Востоке. В 1987 году вернулся в Украину.

В 1990 году исключен из КПСС “за попытку развала партии и поддержку националистической военной группировки в Украине”.

В 1992 году назначен начальником Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины. Был депутатом Верховной Рады 2-го созыва, заместителем председателя СБУ, заместителем министра чрезвычайных ситуаций, советником председателя СБУ.

Всего более сорока лет Скипальский проработал в системе спецслужб. В аналитических статьях последних лет ему неоднократно предрекали должности председателя СБУ или министра обороны.