Возобновление экспорта электроэнергии в Беларусь блокируется из-за позиции Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ), сообщил УНИАН источник в Министерстве топлива и энергетики Украины.

По его словам, в частности, ГП «Энергорынок» отказывается подписывать контракт с «Укринтерэнерго» на закупку электроэнергии для экспорта из-за отсутствия соответствующего постановления НКРЭ. В свою очередь, НКРЭ отказывается принимать такое постановление, поскольку считает, что оно будет противоречить недавно принятым изменениям в закон «Об электроэнергетике», согласно которым цена закупаемой для экспорта электроэнергии должна быть не ниже оптовой рыночной цены.

«Рынок не заключает контракт, ссылаясь на отсутствие постановления НКРЭ. НКРЭ, в свою очередь, указывает на изменения в законодательстве», - сказал собеседник агентства.

При этом он подтвердил, что контракт «Укринтерэнерго» и «Белэнерго» предусматривает поставку электроэнергии по цене, которая объективно ниже цены, сложившейся на ОРЭ.

Собеседник агентства также добавил, что на сегодняшний день ситуация с возобновлением экспорта упирается только в позицию украинских ведомств, поскольку ценовая комиссия при правительстве республики Беларусь уже согласовала контракт украинских операторов.

«В настоящее время проходит процесс формального оформления данного разрешения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на министра топлива и энергетики Украины Юрия ПРОДАНА, "Укринтерэнерго" и "Белэнерго" в конце мая договорились о поставках 100 млн. кВт/ч электроэнергии ежемесячно, начиная с 1 июня т.г. Мощность экспортных поставок в Беларусь планируется на уровне 200 МВт в месяц.

Справка УНИАН. С 1 июля 2007 года Украина прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь. В то же время, украинская и белорусская стороны продолжали переговоры о возможном возобновлении поставок электроэнергии из Украины в Беларусь.