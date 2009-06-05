Тигипко: Украина и украинцы очень мало знают про СНГ

Украина должна более активно работать со странами СНГ, заявил сопредседатель Совета инвесторов при Кабинете министров Украины Сергей ТИГИПКО в ходе выступления на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Украина и украинцы очень мало знают, что сегодня представляет СНГ для нас. 46% нашего импорта – это СНГ. 35% нашего самого экспорта – это страны СНГ».

С.ТИГИПКО отметил, что Украина экспортирует в страны СНГ продукцию оборонно-промышленного комплекса, машиностроения и сельского хозяйства, которую нигде не ждут, кроме этого рынка.

При этом он подчеркнул, что на форум в Санкт-Петербург не приехал ни один украинский министр.

«Нужен прагматизм, и экономику нужно поставить выше всего: выгодно Украине – работаем, не выгодно – ищем другие варианты», - считает С.ТИГИПКО.