Поселковый совет сменил трезубец на серп и молот

Головановский поселковый совет (Кировоградская область) принял решение о демонтаже трезубца на памятном знаке и установлении серпа и молота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель областной организации ВО «Свобода» Дмитрий РОМАЩЕНКО.

По его информации, соответствующее решение было единогласно принято депутатами поселкового совета 22 мая, а в ночь на 4 июня трезубец с памятного знака Головановска демонтировали и вместо него установили серп и молот.

Д.РОМАЩЕНКО отметил, что за такие действия предусмотрена ответственность в разделе XV Уголовного кодекса Украины «Преступления против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединений граждан», ст.338 (надругательство над государственными символами).

По словам Д.РОМАЩЕНКО, областная организация ВО «Свобода» требует распустить депутатский корпус Головановского поселкового совета и привлечь его членов к уголовной ответственности.

В ту же ночь, когда был демонтирован трезубец, неизвестные облили краской бюст Тараса Шевченко в этом же поселке. Как сообщила УНИАН руководитель Отдел связей с общественностью УМВД в Кировоградской области Виталина БЕВЗЕНКО, милиция изучает этот случай и ищет хулиганов. На сегодня бюст снят и отправлен на реставрацию.