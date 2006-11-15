Украинские геи расскажут о своих проблемах

12-00 - В Медиа-холдинге «Обозреватель» состоится пресс-конференция руководителя ВОО «Гей-Форум Украины» Святослава Шеремета и координатора проекта общественной организации «Гей-альянс» Алены Семеновой, посвященная проблеме однополых партнёрств в контексте Международного дня толерантности (бульвар Л.Украинки 20/22). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. Телефон: 502-15-13. Начало веб-конференции в 12-30. Форму для вопросов в интерактивном режиме можно найти по линку http://old.obozrevatel.com/ov4/new/