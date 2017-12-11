"Евгения, держись": вокалист группы Enigma обратился к тяжелобольной украинской певице (видео)

Солист группы Enigma Эндрю Дональдс поддержал украинскую певицу Евгению Власову в ее борьбе за жизнь. Исполнитель записал ей видео-привет и пожелал ей быстрее выздоравливать. 10 декабря певец дал концерт в Днепре. Об этом сообщает "9 канал".

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Евгения Власова и Эндрю Дональдс сотрудничали в 2006 году - тогда исполнители записали дуэт на песню Константина Меладзе "Лимбо". Эндрю в настоящее время гастролирует с большим туром. Во время пресс-конференции Эндрю Дональдс отвечал на вопросы журналистов, помнит ли он дуэт с Власовой.

Певец оживился, подтвердил, что хорошо помнит запись "Лимбо" и поинтересовался, как чувствует себя Евгения - он читал в прессе, что она болеет. "Евгения, я знаю, что тебе очень плохо, но я с тобой. Держись!" - сказал певец в видеообращении.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, раньше мама Евгении Власовой рассказывала, что ее дочь, которая попала в реанимацию из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии, сейчас заново учится есть и уже сама разговаривает.