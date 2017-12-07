Полиция Харькова привлечет к ответственности еще одного водителя с места ДТП на Сумской

Следствие намерено привлечь к административной ответственности водителя автомобиля Opel Vivaro, который начал движение на желтый сигнал светофора перед дорожно-транспортным происшествием, произошедшим 18 октября на улице Сумской в Харькове.

Читайте такжеЖуткое ДТП в Харькове: в крови Зайцевой нашли кодеинОб этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области со ссылкой на начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции области Александра Умникова.

«Направлены материалы в Управление патрульной полиции города Харькова для решения вопроса о привлечении к административной ответственности водителя автомобиля Opel Vivaro, который начал движение рядом с автомобилем Volkswagen Tuareg на желтый сигнал светофора», - сказал он.

Умников также сообщил, что решается вопрос о выделении в отдельное производство материалов в отношении деятельности автошколы, где проходила обучение водитель автомобиля Lexus Елена Зайцева, подозреваемая в совершении ДТП.

Кроме того, Управлением превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области в государственные органы исполнительной власти направлены три предписания на восстановление светофорного объекта и дорожных знаков, которые были повреждены во время ДТП. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в КП «Сигнал» направлено письмо о пересмотре режима работы светофорного объекта на перекрестке улиц Сумской и Мечникова, где произошла трагедия.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.