Шахтеры снова пришли под Кабмин

Сегодня в 9 часов утра шахтеры двух арендных и одного частного угледобывающих предприятий и профсоюз работников угольной промышленности (ПРУП) Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) возобновили акцию протеста у стен Кабинета Министров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФПУ, участники акции требуют, чтобы ГП «Уголь Украины» возобновило прием угля добываемого шахтами, которые не подчинены Министерству угольной промышленности.

Для этого, отметили в ФПУ, необходимо ликвидировать теневые схемы реализации угля в Украине, что позволит увеличить квоты на его поставки на электростанции для угледобывающих предприятий как государственной, так и частной формы собственности.

По словам председателя профсоюза работников угольной промышленности Федерации профсоюзов Украины Виктора ТУРМАНОВА, отказ ГП «Уголь Украины» выполнить свои обязательства по заключенным раньше соглашениям на реализацию угля, который добывается шахтами ОДО АП «Шахтоуправление имени Чапаева», ЗАО «Шахта «Ждановская» и ООО «Шахта «Свитанок», а также отказ от реализации в полном объеме угля, который добывается государственными предприятиями, связан, прежде всего, с развитием теневого рынка угля в Украине и отгрузкой украинской ТЭС угля, который добывается нелегальным путем.

Он сообщил также, что на встрече с участием представителей ПРУП и шахтеров с министром угольной промышленности Виктором ПОЛТАВЦОМ и руководителем Министерства топлива и энергетики Украины Юрием ПРОДАНОМ, которая состоялась 2 июня, не удалось достичь какого-либо результата.

«Профсоюз и шахтеры намерены добиваться встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и продолжить бессрочную акцию протеста в Киеве», - сказал В.ТУРМАНОВ.

Он отметил, что шахтеры, которые приехали в Киев, настроены очень серьезно и намерены продолжать акцию протеста столько, сколько будет нужно.

Как сообщалось ранее, в акции принимают участие горняки арендных предприятий ОДО АП «Шахтоуправление имени Чапаева», ЗАО «Шахта «Ждановская» и ООО «Шахта «Свитанок». В настоящее время на складах данных предприятий находится свыше 60 тысяч тонн угля.