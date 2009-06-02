Главред газеты "Кремінь" прекратила объявленную 27 мая голодовку

Главный редактор газеты "Кремінь" (Кременчуг Полтавской области) Ольга ОЛЕНИЧ прекратила объявленную 27 мая в знак протеста против неудовлетворительного содержания заключенных в учреждении исполнения наказаний № 69 голодовку из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом УНИАН сообщила сама О.ОЛЕНИЧ.

По ее словам, сегодня она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, которая констатировала ухудшение самочувствие и высокое давление у журналистки.

Как сообщалось, причиной голодовки О.ОЛЕНИЧ назвала невыполнение решений Комитета Верховной Рады по борьбе с коррупцией относительно проверок содержания заключенных в колонии №69.

«Я выступала на комитете. Депутаты приняли решение провести тщательное расследование по изложенным мной фактам относительно неудовлетворительного обращения с заключенными, пыток и других правонарушений. А сейчас мы получаем только отписки со всех ведомств. Депутаты так и не приехали. Я буду голодать до тех пор, пока мои требования не будут выполнены», - заявляла О.ОЛЕНИЧ.

Она требует прекратить издевательства над заключенными в колонии, отстранить от должности прокурора области, начальника колонии и ряд других руководителей.