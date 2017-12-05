В Житомире состоялись торжества ко Дню Вооруженных сил (фото)

Сегодня в 15 часов в Житомирском гарнизонном доме офицеров состоялись торжества ко Дню Вооруженных сил.

Читайте такжеВ Житомире отметили волонтеров, которые помогают военным в АТО (фото)Как передает корреспондент УНИАН, с профессиональным праздником военных поздравили председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, председатель областного совета Владимир Ширма, директор Житомирского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Ольга Юрченко, руководство Житомирского гарнизона.

Так, в частности, в приветственном слове Гундич отметил, что сейчас украинская армия является чрезвычайно мощной, а уважение к военным в украинском обществе ежегодно растет.

Он также напомнил, что военнослужащие Житомирщины принимают активное участие в антитеррористической операции на востоке Украины, а многие из них награждены орденами и медалями.

«26 лет Украина имеет вооруженные силы. И лишь последние несколько лет мы можем уверенно утверждать, что наше государство имеет сверхмощную боевую армию, известную на весь мир. Для меня честь приветствовать бойцов, которые прошли горячие точки в зоне АТО, сделали все, чтобы приблизить победу над агрессором и безусловно – получат ее. Именно благодаря вам Житомирщина – это область героев», – отметил, в частности, Гундич.

После приветственного слова он вручил Почетные грамоты Житомирской облгосадминистрации лучшим военнослужащим и подарил одной из лучших воинских частей региона телевизор.

Затем перед участниками собрания выступил председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма.

«Сегодня мы отмечаем 26-ю годовщину нашей армии, но ее настоящее развитие и становление произошло на протяжении последних 3-4 лет, в период российской агрессии, когда каждый работник, пенсионер, служащий, даже ученики, помогали в развитии украинской армии", - сказал Ширма.

Он также подчеркнул, что за последние годы с полуразрушенной, наполовину уничтоженной армии украинцам удалось возродилить боеспособные, профессиональные и современные вооруженные силы." Военнослужащие имеют сегодня самую лучшее доверие и высокий рейтинг среди населения. Мы гордимся нашими героями, мы чтим память тех, кто отдал жизнь за украинцев. Органы местного самоуправления будут делать все, чтобы те части, что находятся на территории Житомирской области, чувствовали максимальную помощь от депутатов всех уровней. Община Житомирщины всегда была, есть и будет верным и надежным плечом украинского солдата», - добавил Ширма.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, образцовую военную дисциплину и по случаю Дня Вооруженных сил Украины Ширма наградил грамотами областного совета и денежными премиями отдельных военнослужащих командования Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины: Владимира Сикана, Александра Шкляренко и Александра Веремеенко.

Кроме этого, председатель областного совета наградил еще двух военнослужащих: Александра Ефимова и Валерия Погорельцева.

Во время торжеств присутствующие минутой молчания почтили погибших героев.

Как прозвучало на мероприятии, по оперативным данным, Житомир уже потерял на востоке Украины в антитеррористической операции 50 военнослужащих.

Напомним, ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил.