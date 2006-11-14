...А может и Щербаня никакого не было?

В Генеральной прокуратуре Украины не могут однозначно сказать, руководствуясь имеющимися материалами следствия, виновен в совершении каких-либо преступлений экс-губернатор Сумской области Владимир ЩЕРБАНЬ, или нет. Об этом сегодня в вечернем выпуске новостей на телеканале “1+1” сообщил заместитель Генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН.

“Мы не можем сегодня однозначно ответить на вопрос, виновен ЩЕРБАНЬ в этих преступлениях или нет”, - сказал он.

Р.КУЗЬМИН также сообщил, что сегодня В.ЩЕРБАНЬ был в Генпрокуратуре на допросе.

При этом он отметил, что “пока в деле точку ставить рано”. По его словам, следственная группа по этому делу работает. “Если будет доказано, что ЩЕРБАНЬ виновен в совершении этих преступлений или каких-то других преступлений, ЩЕРБАНЬ будет привлечен к уголовной ответственности”.

“И если доказательств будет недостаточно, следователь обязан будет вынести постановление о прекращении уголовного дела по отношению к ЩЕРБАНЮ”, - сказал Р.КУЗЬМИН.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября вернулся в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима. По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов от Партии регионов Яна ТАБАЧНИКА, Евгения ГЕЙЛЛЕРА и Михаила МИРОНЕНКО.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и др.

В.ЩЕРБАНЬ занимал должность главы Сумской ОГА с декабря 2002 года по январь 2005 года.