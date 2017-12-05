Военно-морские силы ВСУ провели тактические учения в Черном море (фоторепортаж)

В Черном море Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сегодня провели тактические учения, в которых приняли участие 6 малых бронированных артиллерийских катеров и 2 вертолета морской авиации.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования ВМС, среди 6 малых бронированных артиллерийских катеров, которые принимали участие в учениях, 4 построенных для флота в текущем году.

За действиями в море с борта фрегата «Гетман Сагайдачный», а также с борта одного из летательных аппаратов, который в том числе осуществлял посадку на фрегат, наблюдал командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

По его словам, катера в ходе обучения в составе тактической группы отрабатывали задачи по охране и обороне прибрежной зоны, портов и коммуникаций.

«В ходе обучения применялись средства поражения и маскировки. Поставленные задачи выполнены, и в ближайшее время четыре новых катера, по завершении государственных испытаний, будут введены в боевой состав ВМС», - сказал Воронченко.

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В свою очередь, руководитель тактических учений капитан 2 ранга Роман Кодымский сообщил, что катера тактической группы отработали совместные действия по охране и обороны пункта базирования. По его информации, отрабатывался, в частности, такой элемент, как противокорабельная оборона пункта базирования, в ходе которого состоялось развертывание сил, выход на боевой курс, непосредственное уничтожение условного противника.

Также сегодня, в канун Дня Вооруженных Сил Украины, в Одессе состоялась церемония присвоения названий четырем новым бронированным артиллерийским катерам. В частности, катера проекта 58155 получили названия «Вышгород», «Кременчуг», «Лубны» и «Никополь». После церемонии катера вышли в море для проведения тактических учений.

Как сообщал УНИАН, украинские военные с двумя вертолетами провели совместные тренировки с эсминцем США.