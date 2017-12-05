В Житомире отметили волонтеров, которые помогают военным в АТО (фото)

Сегодня в Житомире отметили волонтеров, которые помогают военным и населению на востоке Украины, где продолжается антитеррористическая операция. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Читайте такжеНе забыть на войне: В Верховной Раде проходит выставка фотографий семей пленных бойцов (фото)Как отмечается в сообщении, это мероприятие провели в Мжнародный день волонтера, который ежегодно отмечают 5 декабря.

Поздравили волонтеров председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич и председатель областного совета Владимир Ширма.

«Очень символично, что Международный день волонтера мы отмечаем перед Днем Вооруженных сил Украины. Вы с первых дней войны на востоке есть и остаетесь надежной поддержкой наших воинов. Спасибо каждому из вас и мощному волонтерскому движению по поддержке бойцов АТО, за помощь демобилизованным, семьям погибших, детям бойцов, одиноким людям, людям преклонного возраста и всем, кто нуждается в помощи. Такое волонтерское движение работает на единство нации. Оно показывает, какими должны быть настоящие патриоты нашего государства. Вы за годы деятельности не потеряли активности, веры и порядочности. Спасибо вам за это», – сказал Гундич.

Волонтеры получили знаки отличия президента Украины «За гуманитарное участие в антитеррористической операции», благодарности и цветы, а также пообщались за кофе с руководством области.