На Житомирщине в следующем году закупят две байдарки для лучших спортсменов

На Житомирщине в следующем году планируют закупить дополнительно еще две байдарки для лучших спортсменов области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, об этом сегодня сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.

Раньше для спортсменов уже была закуплена одна байдарка.

Сегодня же Гундич обсудил ситуацию с подготовкой спортсменов и развитием этого вида спорта с двукратным олимпийским чемпионом, тренером сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ Юрием Чебаном.

Как прозвучало на этой встрече, у Житомирщины есть все шансы иметь своих олимпийских чемпионов по гребле на байдарках и каноэ.

«Мы стараемся поддерживать и этот вид спорта. В этом году закупили хорошую байдарку. На следующий год мы также закладываем средства еще на две. Кроме того, планируется создание в области базы водных видов спорта, что ускорит качественное воспитание спортсменов. А с начала нового года должен заработать благотворительный фонд для поддержки спорта и культуры, чтобы была возможность оперативно помогать. Когда, например, спортсмен едет на важные соревнования, то в его хорошем результате должны быть заинтересованы и бизнесмены, и депутаты области», – отметил, в частности, Гундич.

По словам Чебана, спортсменка Юлиана Путнина, которая уже тренируется на Житомирщине, сейчас занимает лидирующие позиции в своей категории и является одной из красивых претенденток для поездки на Олимпийские игры. «В следующем году мы планируем проводить в вашей ( Житомирской) области сборы спортсменов, их подготовку к соревнованиям. Здесь есть прекрасные места, тихая вода, где можно проводить тренировки. Если будут все условия, то приедем не один раз», – отметил Чебан.

В свою очередь председатель ОГА заверил, что здесь Путнину поддержат и сделают все возможное, чтобы она уверенно росла как спортсменка.

Напомним, в Житомирской области активно развивается гребля на байдарках и каноэ. Ко Дню физического воспитания и спорта Житомирская областная школа высшего спортивного мастерства получила сертификат от Гундича на сумму 140 тыс. грн для приобретения байдарки с целью надлежащей подготовки к XXXII Летних Олимпийских игр (Токио) 2020.

Сертификат вручил 6 сентября этого года заместитель председателя облгосадминистрации Ярослав Лагута.