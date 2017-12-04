Gucci выпустил три ролика о гендерном неравенстве (видео)

Итальянский бренд Gucci представил коллаборацию с главной онлайн-платформой для коллекционеров искусства Artsy. Соучредитель Artsy - основатель музея «Гараж» Даша Жукова.

Gucci и Artsy сфокусировались на гендерном неравенстве в сфере искусства. WWD подчеркивает, что среди художников, представленных в частных галереях, - 30 % процентов женщин и 70% мужчин. Такое же процентное соотношение - на руководящих должностях в крупных музеях.

В рамках сотрудничества команда из сотрудников Gucci и Artsy сняла три короткометражных фильма о женщинах и мужчинах в сфере искусства. Ролики будут транслироваться во всех социальных сетях Artsy.

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Также модный бренд и платформа создадут иммерсивную инсталляцию на выставке Art Basel — она пройдет в Майами с 7 по 9 декабря, пишет buro247.ru.

Куратор проекта Энтони Спинелло говорит об идее фильмов так: «Вот с чего нужно начать. Мы должны по-другому воспитывать наших девочек. Мы должны по-другому воспитывать наших мальчиков».

Президент и глава американского подразделения Gucci Сьюзен Чокачи комментирует, что бренд много лет выступал за гендерное равенство: «В 2013 году мы создали кампанию Chime for Change, чтобы объединить голоса, поддерживающие женщин и девочек по всему миру. С тех пор кампания помогла сотням из тысяч женщин и девочек, запустив более 420 проектов в 88 странах».