С сегодняшнего дня в Киеве действуют новые тарифы на ЖКУ

С сегодняшнего дня, 1 июня, в Киеве вступили в силу новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги и квартплату.

Повышение состоялось в соответствии с распоряжениями Киевской городской госадминистрации о новых тарифах на ЖКУ для населения, бюджетных учреждений и других потребителей от 29 апреля №№ 516, 517, 518, 519 и 520.

Как сообщал УНИАН, столичные власти обнародовали эти распоряжения в специальном выпуске муниципальной газеты «Хрещатик» №57/1 (3503) от 30 апреля и на интернет-сайте издания в разделе официальных документов.

Согласно распоряжению № 520 «О согласовании тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для населения» и распоряжению № 516 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотвода холодной и горячей воды для населения», новые тарифы за воду и отопление для киевлян будут увеличены приблизительно в два раза, при том, что с 1 июня они вырастут на 50% от общего увеличения (первый этап).

Стоимость услуги за холодное водоснабжение и водоотвод при наличии квартирного или домового счетчика утверждена в размере 3,02 грн. за 1 куб. м (раньше - 1,48 грн.), при отсутствии средства учета - 16,61 грн. на 1 человека (8,14 грн.).

Стоимость услуги за горячее водоснабжение и водоотвод при наличии счетчика будет составлять 13,69 грн. за 1 куб. м (ранее - 7,38 грн.), без средства учета - 47,92 грн. за 1 человека (25,89 грн.).

Тариф на услугу по централизованному отоплению для населения при отсутствии средств учета тепловой энергии утвержден в размере 2,38 грн. за 1 кв. м отопительной площади в месяц (ранее 1,6 грн. за 1 кв. м). Сумма тарифа установлена для расчетов за отопление ежемесячно на протяжении года.

Распоряжением № 518 «Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий» установлены тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, которые предоставляются жилищно-эксплуатационными организациями коммунальной формы собственности (ЖЭО) по каждому дому отдельно. Тарифы также вступят в силу 1 июня.

Ознакомиться с размерами новых тарифов за квартплату можно на сайте КГГА www.kmv.gov.ua

Во всех подписанных 29 апреля распоряжениях о тарифах на ЖКУ для населения отмечается, что они установлены с целью поэтапного приведения стоимости услуг к экономически обоснованным расходам.

Тарифы на коммунальные услуги для бюджетных учреждений и других потребителей столицы утверждены распоряжениями № 519 «О согласовании тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей», а также № 517 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотвода холодной и горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей». Согласно этим документам, в Киеве с 1 июня т.г. тарифы на коммунальные услуги для бюджетных организаций увеличатся на 73%-116%, для других потребителей - на 8-116%.

КГГА установила разные тарифы на горячее водоснабжение и отопление для указанных групп потребителей в зависимости от того, к какой зоне обслуживания - ЗАО “ЭК “Дартеплоцентраль” или АК “Киевэнерго” – принадлежат теплопункты, которые обслуживают здания бюджетных учреждений и юридических лиц.

Так, тариф на отопление для бюджетных организаций и юрлиц в зоне «Киевэнерго» утвержден на уровне 11,63 грн за 1 кв. м отопительной площади в месяц (раньше - 5,38 грн.); в зоне «Дартеплоцентраль» - 9,78 грн. за 1 кв. м (5,38 грн.).

Тариф на горячее водоснабжение в зоне «Киевэнерго» установлен в размере 27,07 грн. за 1 куб. м (раньше этот тариф для бюджетных учреждений составлял 14,89 грн., для других потребителей - 16,57 грн.). В зоне обслуживания «Дартеплоцентраль» тариф на горячее водоснабжение будет составлять 23,84 грн. за 1 куб. м (раньше для бюджетных организаций - 14,89 грн., для других потребителей - 16,57 грн.).

Тариф на холодное водоснабжение и водоотвод для бюджетных организаций и других потребителей утвержден в размере 4,88 грн за 1 куб. м (ранее 2,82 грн. за 1 куб. м - для бюджетных учреждений; 4,50 грн. – для других потребителей).

Перед подписанием этих распоряжений первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения и коммунальные услуги для юридических лиц предусматривается довести до экономически обоснованного уровня в 3-4 этапа до июля 2010 года.