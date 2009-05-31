В Харькове опять горел торговый центр «Барабашово»

В субботу вечером в Харькове в торговом центре «Барабашово» произошел пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре поступило в 17.51 30 мая.

Огнем были охвачены 4 павильона: горели одежда, промышленные и хозяйственные товары. Площадь пожара составляла около 40 кв. метров.

Непосредственно пожар возник в одном из павильонов, и распространился на три расположенных рядом. На момент возникновения пожара на территории торгового центра посетителей не было, торговые помещения были закрыты.

Пожар был ликвидирован в 19.20. Пострадавших нет. Причины пожара и убытки устанавливаются.

Это уже третий пожар на протяжении года в ТЦ “Барабашово”.

Как сообщал УНИАН, один из пожаров, убытки от которого составили около 50 млн. грн., произошел в апреле 2008 года, второй – в августе 2008 года.