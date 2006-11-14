Во Львове застрелен гендиректор ООО «Галимпекс»

Сегодня утром во Львове было совершено очередное резонансное убийство. На проходной ООО «Галимпекс» - Львовский стеклозеркальный завод застрелили генерального директора предприятия Богдана Дацко.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, на территории стеклозеркального завода (г. Львов, ул. Балабана, 14), когда Б.Дацко заходил на проходную предприятия, к зданию подъехал неизвестный автомобиль, из которого была выпущена, по предварительным данным, автоматная очередь.

По данным источника, обстоятельства убийства выясняются работниками милиции, которые выехали на место трагедии. Более детальная информация на данное время отсутствует.

Как известно, ООО «Галимпекс» - Львовский стеклозеркальный завод занимает 35% европейского рынка елочных украшений.