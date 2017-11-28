Директора сгоревшего детского лагеря "Виктория" отстранили от должности

По ходатайству прокуратуры Одесской области отстранен от занимаемой должности директор детского лагеря «Виктория» Петрос Саркисян.

Читайте такжеПожар в лагере "Виктория": Луценко рассказал о вручении подозрений одесским чиновникам Такое решение принял сегодня Приморский районный суд, сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководителя детского учреждения подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия - гибель трех детей во время пожара в лагере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Во врем вчерашнего рассмотрения апелляции в суде защита Саркисяна настаивала, что ему вынесли подозрение неправомерно.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорело двухэтажное деревянное здание. В результате погибло трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").

О подозрении объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.

18 сентября Киевский районный суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директора детского лагеря "Виктория".

В этот же день без права внесения залога суд арестовал воспитательницу детского лагеря Наталью Янчик. Впоследствии стало известно, что она уволилась с работы в лагере за месяц до трагедии. 28 сентября апелляционный суд Одесской области освободил Янчик из-под стражи на поруки народного депутата.

Позже следователи заявили, что пожар в детском лагере "Виктория" мог произойти из-за забытого включенного кипятильника в одной из комнат, где жил воспитатель лагеря.