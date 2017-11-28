Директора сгоревшего детского лагеря "Виктория" отстранили от должности
Такое решение вынес суд по ходатайству прокуратуры Одесской области.
По ходатайству прокуратуры Одесской области отстранен от занимаемой должности директор детского лагеря «Виктория» Петрос Саркисян.
Читайте такжеПожар в лагере "Виктория": Луценко рассказал о вручении подозрений одесским чиновникам Такое решение принял сегодня Приморский районный суд, сообщили в пресс-службе ведомства.
Руководителя детского учреждения подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия - гибель трех детей во время пожара в лагере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
Во врем вчерашнего рассмотрения апелляции в суде защита Саркисяна настаивала, что ему вынесли подозрение неправомерно.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорело двухэтажное деревянное здание. В результате погибло трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").
О подозрении объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
18 сентября Киевский районный суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директора детского лагеря "Виктория".
В этот же день без права внесения залога суд арестовал воспитательницу детского лагеря Наталью Янчик. Впоследствии стало известно, что она уволилась с работы в лагере за месяц до трагедии. 28 сентября апелляционный суд Одесской области освободил Янчик из-под стражи на поруки народного депутата.
Позже следователи заявили, что пожар в детском лагере "Виктория" мог произойти из-за забытого включенного кипятильника в одной из комнат, где жил воспитатель лагеря.