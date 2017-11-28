Дочь террориста Корнета рассказала журналистам о своей семье (видео)
На вопрос, поддерживает ли дочь террориста «ЛНР» эту «республику», она ответила: «У меня там семья и я езжу домой к маме и бабушке».
Дочь так называемого «министра внутренних дел «ЛНР» Игоря Корнета сменила номера телефонов и не ходит в университет.
Об этом говорится в сюжете программы «Гроши» на телеканале 1+1.
По словам Марины Корнет, которая живет в Харькове и учится на прокурора в национальном университете имени Ярослава Мудрого, она не поддерживает отношения с отцом.
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После того, как журналисты обнаружили дочь луганского мятежника в Харькове, Марина сменила имя в соцсетях на Саша Погорелова. По слухам, она арендует квартиру в центре Харькова за 20 тысяч гривен и дарит поклонникам дорогие подарки.
Она отказывается признавать, что является дочерью так называемого «министра внутренних дел «ЛНР». При этом подтверждает, что ее зовут Марина Игоревна Корнет и родом она из Луганска. Девушка заявила журналистам, что ее родители разведены и она не поддерживает отношений со своим отцом.
На вопрос, поддерживает ли дочь террориста «ЛНР» эту «республику», она ответила: «У меня там семья и езжу домой к маме и бабушке»
При этом одна из бабушек девушки живет в Чугуеве Харьковской области. Другая дочь террориста Ксения живет в Самаре и учится в элитной российской школе.
Как отмечают журналисты, все члены семьи Корнета сейчас далеко от отца. «Он заранее отправил всех своих близких родственников подальше от «цветущего» Луганска, который сейчас контролирует», – говорится в сюжете.
Сейчас у Игоря Корнета другая жена Наталья, от которой у него двое детей: Ксения и Кирилл.