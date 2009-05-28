Мораторий на проверки предприятий будет действовать избирательно

Мораторий на проведение государственными органами контроля плановых и внеплановых проверок предприятий до конца года не распространяется на предприятия, чья деятельность имеет высокую степень риска.

Об этом сказано в разъяснении Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) относительно принятого 21 мая постановления Кабинета министров «О временных ограничениях относительно осуществления мер государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности на период до 31 декабря 2010 года», размещенном на официальном сайте ведомства.

Предусматривается, что органы госконтроля временно прекращают проведение плановых проверок субъектов хозяйствования, кроме тех, которые в соответствии с утвержденными Кабмином критериями имеют высокую степень риска.

Для остальных предприятий, деятельность которых отнесена к средней и низкой степени риска, введена временная приостановка проведения органами госконтроля плановых проверок.

Кроме того, мораторий на проведение проверок не распространяется на проверки налоговых органов.

Органы госконтроля до конца года не могут проводить внеплановые проверки, кроме как по обращению физических и юридических лиц по поводу нарушения предприятием законодательства или по представлению предприятия о проведении проверки по его желанию.

Если при проверке выявлены нарушения, то предприятие получает предписание об их устранении в течение 30 суток. Применять финансовые и административные санкции к предприятиям разрешается только в случае, если они не исправят нарушения, выявленные во время проверки.

К предприятиям с высокой степенью риска, в частности, отнесены: субъекты, которые ведут кредитные истории, количество которых составляет более 1 млн.; предприятия с годовым объемом использования топливно-энергетических ресурсов от 10 тыс. тонн условного топлива и больше; стратегические для экономики и безопасности предприятия; предприятия, которые занимаются разведением, выращиванием сельскохозяйственных животных, рыбы, птицы; предприятия по заготовке и/или обработке сырья животного происхождения; предприятия, которые ведут медицинскую практику, перерабатывают донорскую кровь и ее компоненты, изготовляют из нее препараты и т.д.

Полный перечень предприятий с высокой степенью риска размещен на официальном сайте Госкомпредпринимательства.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Кабинет министров Украины ввел мораторий на плановые и внеплановые проверки предпринимателей всеми органами государственного контроля, включая налоговиков и таможенников, до конца текущего года.