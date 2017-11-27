Украинцы пытались незаконно переправить через границу гражданина РФ

Двое украинцев пытались незаконно переправить через государственную границу гражданина России. Об этом в комментарии "112 Украина" рассказал помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

По словам Слободяна, россиянин на самом деле является уроженцем Украины и сам попросил своих знакомых посодействовать пересечению границы нелегальным путем.

"Этот гражданин на самом деле является уроженцем Житомирской области, он долгое время работал в России в Тюмени и боялся возвращаться в Украину легальным путем, так как был запуган в том числе российской пропагандой и попросил своих знакомых, проживающих вблизи границы, чтобы они оказали ему помощь именно в переходе границы нелегально. Во время этой помощи пограничники задержали двух граждан Украины, которые способствовали в перемещении данного гражданина РФ и самого россиянина. Установлены личности и тех, кто помогал гражданину РФ, и его личность также установлена", - заявил Слободян.

В отношении всех трех задержанных были составлены админпротоколы.

"На данный момент в отношении этих граждан составили необходимые административно-процессуальные документы, дело будет передано в суд, который уже будет выбирать меру ответственности данных граждан", - констатировал Слободян.