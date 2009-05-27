Завтра в Киеве - жара

Завтра в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 28 мая в западных областях облачно с прояснениями; кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, кое-где шквалы 17-22 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 10-15°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, только днем в Крыму, Житомирской и Винницкой областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°. В столице также переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 25-27°.

Сегодня температура воды в Черном море 14-18°, в Азовском 18-20°, в Днепре возле Киева 16°.