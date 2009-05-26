Правительство за создание службы частных судебных исполнителей

Правительство будет инициировать создание службы частных судебных исполнителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра, сегодня на заседании правительственного комитета по вопросам правовой политики, обороны и правоохранительной деятельности под председательством первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА поддержан проект закона “О присяжных исполнителях”.

Целью законопроекта является создание службы частных судебных исполнителей, которые будут заниматься судебными производствами исключительно в отношении коммерческих дел. В то же время, согласно законопроекту, частным присяжным исполнителям будет запрещено рассматривать дела, которые касаются государственной собственности, и дела, связанные с земельными отношениями.

Члены правительственного комитета решили внести законопроект для дальнейшего рассмотрения правительством после публичного обсуждения, которое продлится две недели.