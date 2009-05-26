Погода на завтра

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, только ночью в Крыму и Приазовье местами небольшой дождь. Днем на крайнем западе кратковременные дожди, грозы, при грозах местами шквалы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 21-26°, на западе местами 27- 29°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.

В Киевской области в среду осадки не ожидаются, ветер переменных направлений, 5-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 21-26°. В Киеве температура ночью 9-11°, днем 23-25°.