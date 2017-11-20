В Харькове создают Единый городской ситуационный центр для реагирования на чрезвычайные ситуации - Кернес

20 ноября Харьковский городской голова Геннадий Кернес объявил о начале создания Единого ситуационного центра для реагирования на массовые катастрофы в городе. Об этом шла речь на рабочей встрече «Харьков - безопасность и правопорядок» с участием руководителей силовых и оперативных служб региона, профильных вузов, а также мэра Нью-Йорка (1994-2001) Рудольфа Джулиани с экспертами из компании «Guliani Security & Safety».

«Главная задача будущего центра - прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидация возможных угроз. Это постоянный орган совместной работы местного самоуправления с Национальной полицией, спасательными и медицинскими службами, который будет иметь алгоритмы реагирования и решения проблем безопасности на всех уровнях», - сказал Кернес, выступая на встрече.

По его словам, это инициатива городских властей, подкрепленная американской практикой. «Мы готовы выделить помещения и стартовые средства на начало работы центра. Также есть заинтересованность инвесторов в проекте», - отметил мэр Харькова.

Рудольф Джулиани сообщил, что эффективность центра может быть гораздо эффективнее, если в нем будет работать единая многоканальная линия вроде американской «911».

«Люди набирают номер 911, и их соединяют с оператором по всем службам - полицией, пожарными, медиками. При этом оператор знает о местонахождении абонента, чтобы помочь в любом случае», - рассказал Джулиани.