В Беларуси задержали еще одного украинца

В Беларуси пропал еще один гражданин Украины - белорусские спецслужбы задержали руководителя предприятия ПАО "Завод утяжелителей" (г. Константиновка Донецкой обл). Об этом говорится в письме на имя посла Украины в Беларуси Игоря Кизима от 16 ноября, сообщает LB.ua.

Так, в обращении, подписанном и.о председателя правления этого завода О. Козьменко, утверждается, что директор ПАО "Завод утяжелителей" Скиба Александр Сергеевич (7 мая 1978 года рождения) прибыл в Минск 15 ноября в командировку на переговоры с ОАО "Минский тракторный завод", с которым у украинского предприятия существует договор о поставках продукции, которая используется в литейном производстве белорусского завода.

По информации издания, Скиба вылетел из Киева в Минск рейсом 15 ноября в 14:20 и прибыл туда в 16:15 того же дня по местному времени. Позже он вышел на связь в 19:20 и сообщил, что собирается возвращаться домой в этот же день.

Однако в следующий раз на связь А. Скиба вышел уже утром – он позвонил жене с чужого белорусского номера и сообщил, что его задержали сотрудники КГБ Беларуси.

"Пытаясь узнать судьбу нашего сотрудника я обратился по телефону, найденному в сети Интернет, к Оперативному дежурному Управления КГБ Белорусии в г. Минск с запросом о задержании нашего сотрудника. Человек, который представился заместителем оперативного дежурного, подтвердил мне факт содержания нашего сотрудника в этом учреждении", - говорится в письме.

При этом представитель КГБ Беларуси не сообщил обстоятельств и цели задержания, пообещав перезвонить если возникнет такая необходимость.

Напомним, что ранее в Беларуси задержали собственного корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко. Корреспондента обвинили в шпионаже.

Также в августе на территории Беларуси задержали украинца Павла Гриба. Он пересек границу Беларуси 24 августа, а уже 25-го его задержали российские спецслужбы и переправили на территорию РФ. Белорусская сторона только 31 августа подтвердила факт пересечения границы Павлом. В сентябре уже стало известно, что суд Краснодара арестовал Гриба на два месяца. В октябре арест украинцу продлили до января 2018 года. Власти РФ подозревают Павла Гриба в подготовке теракта в школе Сочи. Парень имеет проблемы со здоровьем, украинских врачей к нему в РФ не допускают, необходимых медикаментов не предоставляют.

В ноябре в МИД Украины сообщили, что МИД Беларуси проигнорировал все их запросы по задержанию Павла Гриба. Первая нота со стороны Украины была направлена 28 августа. 20 числа в Белоруссию была направлена нота об обстоятельствах задержания украинца. Однако ни на одну ноту Беларусь не ответила.