Легендарный Линч советует ветеранам АТО бороться с посттравматическим синдромом с помощью медитации

Трансцендентальная медитация поможет бойцам справиться с посттравматическим синдромом. Всемирно известный режиссер Девид Линч во время визита в Киев, где он собирает средства для своего одноименного Фонда, продвигающего идеи трансцендентальной медитации, в эфире телеканала Прямой заявил, что бойцы, вернувшиеся с войны, также могут найти отдушину в подобных практиках.

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“Пост-травматический стресс – это реальная проблема. Тех, кто им страдает, по ночам мучают кошмары. И в дневное время это такой же кошмар. Он так сильно влияет на них, на их семьи, их друзей. Некоторые принимают наркотики. Но наркотики не избавляют от него. Они лишь маскируют его. Алкоголь лишь маскирует его. Он не избавляет от душевных травм”, - объяснил Линч, отвечая на вопрос, стоит ли ветеранам, вернувшимся из зоны боевых действий, заняться трансцендентальной медитацией.

Медитация позволит этим людям «нырнуть глубоко в себя», заявил режиссер.

“Это давление выходит из них. Эти мучения выходят и испаряются. Это возвращает их к жизни. Это реально. Пусть ветераны знают это”, - сказал Линч, добавив, что практически все люди подвержены стрессу, и, таким образом, трансцендентальная медитация может помочь всем.

В завершении он заявил, что цель Фонда Девида Линча в том, чтобы донести до каждого человека идеи трансцендентальной медитации. “Человечество не создано для страданий. Это не в его природе. Счастье – вот что в его природе на самом деле”, - заключил Линч.