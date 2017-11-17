Дэвид Линч в Киеве: легендарный режиссер открыл представительство по выходу из сознания (видео)

В Киев приехал легендарный режиссер Дэвид Линч. В столице создатель культовых картин анонсировал открытие украинского представительства всемирного благотворительного фонда David Lynch Foundation.

Это уже второй визит знаменитости в Украину, первый был - в 2009-м. В Киеве 71-летний режиссер Линч проведет ряд встреч с журналистами и деятелями культуры. А вечером пообщается с фанатами в неофициальной обстановке на гала-ужине. Правда, билеты на него стартуют от 23 тысяч гривен. Все собранные средства будут направлены на развитие фонда знаменитого режиссера.

Основная деятельность David Lynch Foundation - обучение трансцендентальной медитации. Это простая техника, позволяющая на непосредственном опыте переживать более тонкие состояния мысли вплоть до выхода за пределы мысли. Сам Линч использует эту практику уже более 44 лет и уверен, что о ней должны узнать как можно больше людей во всем мире. Уже 12 лет фонд его имени «несет в массы» основы трансцендентальной медитации, сообщает "Информатор".

На сегодняшний день David Lynch Foundation имеет представительства в 7 странах мира. С ним сотрудничают такие знаменитости, как Том Хэнкс, Хью Джекман, Клинт Иствуд, Кэти Перри, а также известные бизнесмены, политики и светила науки. Приобщиться к методике теперь смогут и украинцы.

«Я практикую ее дважды в день. Это дало мне свободный доступ к неограниченным запасам энергии креативности и счастья, которые находятся внутри меня. Этот уровень жизни иногда называют «чистым сознанием» и он является сокровищницей, которая есть внутри каждого из нас. Но я понятия не имел, насколько сильной и глубокой может быть эта техника, пока лично не увидел, как ее практикуют маленькие дети в школах из бедных районов, ветераны, страдающие от посттравматического расстройства и стресса, а также женщины и девочки, которые стали жертвами ужасного насилия. Одним словом, трансцендентальная медитация меняет жизнь навсегда», - отмечает Дэвид Линч.

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После официальной части на вопросы журналистам выделили всего 10 минут. Практически все они сводились к политической ситуации в нашей стране. Присутствующие интересовались, сможет ли такая техника медитации помочь в реабилитации бойцов АТО и переселенцев. По мнению создателя фонда, такая практика безусловно сможет улучшить их психическое состояние, оградить от наркотиков и алкогольной зависимости. Ведь медитируя всего 20 минут в день, можно избавиться от стрессов, негатива и сделать мир вокруг себя лучше и добрее.

Фанаты таланта режиссера также подарили в память об Украине фотографию дома, в котором жил известный писатель Николай Гоголь. Так как одно из любимых произведений Линча в русской литературе — «Нос» Гоголя.