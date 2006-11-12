В Киеве открылась выставка уникальных микроминиатюр

Выставку микроминиатюр народного художника Украины Николая СЯДРИСТОГО, объездившую весь мир, наконец-то демонстрируют киевлянам

Как передает ICTV, 15 новых работ автора самой маленькой в мире книжки – "Кобзаря" Тараса Шевченко и микродвигателя, в 20 раз меньшего за маковое зернышко, демонстрируют в выставочном павильоне "Дивосвіт". Среди новых творений – караван верблюдов в ушке иглы, девушка на носу у комара и наименьшую в мире надпись – автограф художника, выполненный на срезе человеческого волоса.

Ювелирные работы художника – самые маленькие в мире. 15 уникальных работ, среди которых парусник "Санта Мария" длиной меньше 4 миллиметров, сделанный с 256 деталей. Снасти корабля в 400 раз тоньше человеческого волоса. А предметы из арабского сервиза, который размещен на крупинке сахара, выпадут через дырки обычной ткани.

Художник, подковавший блоху, обижается когда его спрашивают о самой известной работе. Говорит, это элементарно. Его нынешние экспонаты намного сложнее. Детали к наименьшей в мире бутылке "Кока-колы" составлял между ударами пульса. А виноградины к композиции “Лиса и виноград” долго изображал на бумаге.

У Н.СЯДРИСТОГО уникальные не только работы, но и инструменты. Для каждой миниатюры их изготовляют отдельно. Потом ровно 27 дней работы и – шедевр готов.

Свои миниатюры художник не продает. Хочет, чтобы их увидели как можно больше людей. А деньги и слава, по его убеждению, не главное. Хоть и от появления своего имени в книге рекордов Гиннеса он не отказался бы, но морока с оформлением документов для художника намного утомительнее работы с микронной миниатюрой.