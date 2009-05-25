Завтра будет теплее

Завтра, 26 мая, в Украине ожидается достаточно теплая погода с умеренными осадками.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, сохранится переменная облачность, без осадков, лишь в восточной части, Крыму и Приазовье местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 18-23°, в Закарпатье до 26°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.

В Киеве и Киевской области без осадков, ветер северо-западный, 5-8 м/с. Температура ночью по области 7-12°, днем 18-23°, в Киеве температура ночью около 10°, днем 20-22°.