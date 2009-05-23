Тимошенко собирает глав сел и поселков в выставочном центре
10:28, 23 мая 2009Общество
849 0
Начало в 11.00
Сегодня под председательством премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и при участии сельских и поселковых председателей состоится совещание по вопросам социально-экономического развития сельских населенных пунктов.
Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, мероприятие начнется в 11.00 в Международном выставочном центре, Броварской проспект, 15.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter