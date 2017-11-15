В Житомире в этом году 100-летие и более отметили уже 7 горожан – горсовет
Одной из таких долгожительниц является Екатерина Зиновчук.
С начала 2017 года 100 и более лет исполнилось уже семерым житомирянам.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.
Как отмечается в сообщении, одной из таких долгожительниц является Екатерина Зиновчук.
Сегодня она празднует свой сотый день рождения.
Юбилярша воспитала пятерых детей, за что ей было присвоено почетное звание «Мать-героиня».
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По случаю праздника юбиляра поздравили представители департамента социальной защиты населения и вручили поздравительное письмо от Житомирского городского председателя Сергея Сухомлина. Кроме того, в юбилярши пришла и депутат городского совета Людмила Кропивницкая.
Справка УНИАН. Екатерина Климовна Зиновчук родилась 15 ноября 1917 года в селе Тетеревка Житомирского района в многодетной семье. После завершения обучения в школе она пошла работать в колхоз, где и проработала почти 50 лет.