Зам главного редактора Национальной радиокомпании связывает обыск в квартире с журналистскими расследованиями

Заместитель главного редактора Национальной радиокомпании Украины Светлана Мялик связывает обыск, который сегодня силовики проводили в ее квартире, со своим проектом журналистских расследований и убеждена, что таким образом осуществляется давление на нее как журналиста. Об этом она сообщила корреспонденту УНИАН.

Мялик рассказала о подробностях сегодняшнего обыска в ее квартире: "Я была дома, пришли здоровенные парни - пять человек, предъявили мне ордер (на обыск - УНИАН), я проверила эти документы. Действительно, там указано мое имя, мой адрес. Они сказали, что будем проводить обыск, и что-то начали искать", - сказала Мялик.

При этом она отметила, что ей не предлагали выдать вещи, которые, возможно, искали правоохранители. Они лишь заявили, что будут искать флешки и другие носители информации. При этом Мялик подчеркнула, что никаких вещей в результате обыска у нее изъято не было.

Кроме того, она заявила, что должностные лица, проводившие обыск, сказали: "Мы пришли к вашему брату".

Заместитель главного редактора Национальной радиокомпании отметила, что силовики не позволили записать ее разговор с ними на диктофон, однако ей удалось сделать одно фото.

"У меня действительно есть сводный брат, но он проживает отдельно", - подчеркнула Мялик.

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Кроме того, она добавила, что никаких других объяснений относительно ее брата правоохранители не дали. Вместе с тем она заявила, что сегодня же был проведен обыск также и в офисе ее брата, который работает в налоговой полиции руководителем отдела по борьбе с незаконным оборотом подакцизных товаров города Киева.

По словам Мялик, обыск для ее брата также стал неожиданностью, и он не знает его причин.

Заместитель главного редактора Национальной радиокомпании заявляет, что обыск у нее был проведен с целью давления на нее, как на журналиста: "Я начала курировать направление спецпроектов, начала заниматься журналистскими расследованиями. В эфир это еще не вышло, но я уже владею определенной информацией относительно определенных теневых экономических схем".

Кроме того, Мялик сообщила, что в последнее время ей поступали сообщения с угрозами в Viber. "Также мне повредили машину, а перед тем на капоте писали нецензурные слова. Было такое, когда я возвращалась домой пешком, за мной следило какое-то лицо. Но тогда я подумала, что это какой-то больной человек", - добавила она.

Мялик сообщила, что сейчас к ней домой едет руководство и юристы Национальной радиокомпании.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель главного редактора Национальной радиокомпании Украины Светлана Мялик написала на своей странице в Facebook, что сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры проводят обыск в ее квартире. Она разместила несколько фотографий из своего жилища, где проходил обыск.

В пресс-центре СБУ агентству сообщили, что «дело ГПУ касается деятельности родственника» Мялик.