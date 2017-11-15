Силовики обыскивают квартиру заместителя главного редактора Национальной радиокомпании

Заместитель главного редактора Национальной радиокомпании Украины Светлана Мялик заявляет, что СБУ и Генеральная прокуратура проводят обыск в ее квартире. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Друзья, у меня в квартире обыск. СБУ и прокуратура. Связываю это с профессиональной деятельностью», - написала журналистка. Мялик также разместила несколько фотографий обыска.

«В последнее время я начала курировать направление спецпроектов на Укррадио. В частности журналистских расследований. Последнее время имела угрозы в свой адрес. Речь идет о теневых схемах по непоступлениям средств в бюджет», - написала она в комментарии под фотографиями.

Журналистка также сообщила, что силовики у нее изымают технику. В то же время, в пресс-центре СБУ агентству УНИАН сообщили, что «дело ГПУ касается деятельности ее родственника».