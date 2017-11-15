В Житомире слушатели "Школы местного самоуправления" ознакомились с работой патрульных

Вчера в Житомире слушатели образовательной программы для молодежи «Школа местного самоуправления» ознакомились с работой патрульной полиции. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, в рамках обучения в местной «Школе местного самоуправления», 14 ноября слушатели посетили Управление патрульной полиции Житомира.

Там молодежь ознакомили с особенностью работы различных структурных подразделений патрульной полиции.

Читайте такжеВ Житомире состоялся концерт кобзаря Компаниченко

Кроме того, правоохранители устроили показательное задержание преступника, во время которого продемонстрировали гостям, как именно необходимо действовать.

Напомним, в Житомире продолжается 46-я сессия Муниципальной образовательной программы для молодежи под названием «Школа местного самоуправления». В этом году участие в этой образовательной программе принимают 100 молодых людей из различных учебных заведений города.

Как известно, в Житомире завтра впервые отметят День совместных действий в интересах детей.