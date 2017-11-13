"Чудо-женщина" пригрозила покинуть съемки фильма из-за секс-скандала

Актриса Галь Гадот, сыгравшая главную роль в фантастическом боевике «Чудо-женщина», выдвинула кинокомпании Warner Bros. ультиматум.

Актриса отказалась сниматься в сиквеле фильма, если кинокомпания продолжит сотрудничество с продюсерской фирмой RatPac-Dune Entertainment, которой владеет режиссер Бретт Рэтнер, подозреваемый в домогательствах, пишет "Главком".

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«Она убеждена, что руководство Warner Bros. примет ее сторону, ведь оно не может допустить, чтобы фильм, главной темой которого является защита прав женщин, частично финансировался мужчиной, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Галь Гадот знает, что таких людей, как Бретт Рэтнер, лучше всего задевают моменты, когда их ударяют по кошельку», - цитирует слова инсайдера издание Page Six.