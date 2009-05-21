Плющ: запретить играть - все равно, что запретить алкоголизм

Запрет игорного бизнеса – это не лучший метод борьбы с этим явлением, считает народный депутат Украины от фракция "Наша Украина – Народна самооборона" Иван ПЛЮЩ, пишет интернет-издание Forpost.

«Запретный плод всегда сладок – поэтому я проголосовал против этого закона. Более того, я считаю, что запрет будет дополнительным фактором, способствующим криминализации игорного бизнеса», - объяснил И.ПЛЮЩ.

Народный депутат уверен, что Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине» был принят поспешно, и многие важные моменты остались неурегулированными, а путей их решения авторы документа не предложили.

«Перед тем, как принимать закон о запрете, нужно было предусмотреть источники возврата денег за лицензии и патенты. Ведь этот бизнес был законным. Но что же это за волевые решения, что же это за государство, когда сегодня - разрешено, а завтра - запрещено! Надо людей подготовить, поставить какие-то сроки для сворачивания бизнеса, предусмотреть компенсации, и так далее. А так, запретить играть – все равно, что запретить алкоголизм», - отметил И.ПЛЮЩ.

Также, по словам народного депутата, в законе есть популистская составляющая: «Я считаю, что данным запретом определенные политические силы хотели сыграть на общественных настроениях перед выборами».

Вместе с тем И.ПЛЮЩ считает, что тот игорный бизнес, который сегодня есть в Украине, нуждается в упорядочивании.

«Я поддерживаю все меры, направленные на упорядочивание сферы игорного бизнеса. Чтобы игровых залов не было в жилых домах, в местах массового отдыха молодежи и так далее. Необходимо придать ему такие организационные формы, которые исключали бы негативные социальные последствия от его ведения», - сказал он.

Как напоминает Forpost, 15 мая с. г. Верховная Рада Украины 340 голосами приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине».

Главное научно-экспертное Управление Верховной Рады дало негативное заключение принятому закону. По мнению его экспертов, «общий запрет (даже временный) хозяйственной деятельности по организации азартных игр приведет к ее криминализации, в том числе, путем резкого увеличения числа нелегальных игорных заведений и роста коррупции».

19 мая состоялся 30 тысячный митинг протеста работников игорной индустрии, обратившихся к Президенту с просьбой ветировать Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине».