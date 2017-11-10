Презентацию украинской ленты по роману Жадана признали лучшей на престижном кинофоруме в Германии

Сразу два украинских кинопроекта - "Ворошиловград" Ярослава Лодыгина и "Стоп-Земля" Катерины Горностай - победили в рамках презентаций кинофестиваля Connecting Cottbus.

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Фильм "Стоп-Земля" режиссера Горностай получил награду в Coco Best Pitch Award и Coco Producers Network Award. В качестве приза съемочная группа получает 1,5 тыс. евро и аккредитацию на Cannes Producer's Network в рамках Каннского кинофестиваля-2018.

Картина "Ворошиловград" Лодыгина стала лучшей в новой категории питчингов Work-in-Progress. Команда получит приз в размере 35 тыс. евро на постпродакшн. Отметим, что в кинофоруме принимали участие 50 европейских проектов.

"Мы снова победили. Немецкий Котбус становится удачным местом для нашего фильма. В прошлом году экспертная публика выбрала "Ворошиловград" как лучший проект среди многих в Центральной и Восточной Европе. Мы восприняли это, как жест доверия и большой аванс", - рассказал Лодыгин.