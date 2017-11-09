Жители села на Винничине перекрыли дорогу военной колонне, протестуя против утилизации боеприпасов

Жители села Лесная Лысиевка Винницкой области восстали против утилизации боеприпасов Калиновского арсенала. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Взрывать их решили в недействующем песчаном карьере. Но поскольку он всего в километре от деревни, люди боятся за свои дома. Поэтому и заблокировали военную колонну, которая привезла снаряды.

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Несмотря на уговоры областных чиновников, что угрозы для людей нет, машины взрывотехникам разгрузить не дали.

"Это решение областного совета. Это недалеко от села, людей это взбудоражило, люди вышли с акцией протеста. Техника развернулась обратно и поехала. Мы понимаем, что его надо где-то утилизировать, но не под домами", - говорит сельский председатель Лесной Лисиевки Игорь Соць.

Автомобилям пришлось возвращаться в воинскую часть. Жители села обещают дежурить на дорогах, пока решение об обезвреживании снарядов рядом с селом не отменят.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 неподалёку от города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. Пострадали два человека.