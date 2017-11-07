В Днепре на электроопоре установили флаг СССР с муляжом взрывчатки (фоторепортаж)

В Днепре на ул. Пастера неизвестные установили на высоковольтной электроопоре красный флаг с символикой СССР и прикрепленным к нему предметом, похожим на взрывное устройство.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции Днепра, сообщение об этом поступило в милицию сегодня, 7 ноября, около 16 часов.

Место происшествия было ограждено, движение транспорта на улице перекрыли. Прибывшие место события сотрудники взрывотехнической службы сняли с опоры флаг и муляж взрывного устройства. Через час движение транспорта возобновлено. Проводится расследование.