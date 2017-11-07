В Запорожье задержали двух человек за использование коммунистической символики

Полиция Запорожья заявляет о задержании двух человек за использование советской символики на акции к столетию Октябрьской революции.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на акцию в Запорожье 7 ноября собрались около 70 человек, они имели при себе красные флаги.

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Во время акции полицейские изъяли один флаг с коммунистической символикой. Задержанных мужчину 1939 года рождения и женщину 1959 года рождения – доставили в Александровский райотдел полиции. Сейчас решается вопрос о привлечении этих лиц к административной ответственности, сообщили в пресс-службе полиции региона.

После завершения митинга его участники прошлись шествием по одной из улиц города к зданию, в котором раньше располагался обком ныне запрещенной Компартии. Во время шествия некоторые участники выкрикивали слова «Слава Октябрю!».