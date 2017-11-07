Не понравилась ни пророссийским активистам, ни патриотам: в Одессе сожгли загадочную скульптуру революционера (фото)
Неизвестный автор установил скульптуру на Куликовом поле, но никто не оценил его работу - пророссийские активисты выбросили ее, патриоты сожгли.
Утром 7 ноября на Куликовом поле Одессы возле печально известного Дома профсоюзов появилась картонная скульптура неизвестного автора. "Революционер" красного цвета был весь исписан юмористическими лозунгами (в частности, "запрещено запрещать") и топтал свастику.
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Возложить цветы в день 100-летия Октябрьской революции на Куликово поле пришла группа пророссийских активистов. Они снесли скульптуру и выбросили ее под деревья.
Общественный порядок на поле в этот день охраняли четыре экипажа полиции. Ранее скульптуру проверили пиротехники, но ничего опасного не обнаружили.
В итоге скульптуру подобрали представители патриотических организаций Одессы. Активисты сожгли ее.
Как сообщал УНИАН, ночь на 7 ноября в Одессе была жаркой: неизвестные сожгли 10 автомобилей.